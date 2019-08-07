Золото взлетело в цене

Декабрьские фьючерсы на золото достигли шестилетнего максимума на товарной бирже Нью-Йорка Comex, сообщает «Интерфакс».

Так, стоимость драгоценного металла выросла на 1,17 процента и достигла 1503 долларов за унцию. В последний раз золото торговалось выше отметки в 1,5 тысячи долларов в апреле 2013 года.

С начала года драгметалл подорожал на 17 процентов. Отмечается, что причиной роста стоимости золота стал обвал мировых фондовых рынков на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

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По словам экспертов, золото традиционно выполняет роль актива-убежища, и в ближайшей перспективе, если торговое противостояние усилится, цена на него может взлететь до 1,6 тысячи долларов за унцию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 сентября вводятся дополнительные десятипроцентные пошлины на китайские товары стоимостью в 300 миллиардов долларов.

В ответ Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару до минимума с декабря 2018 года. Также китайские власти временно приостановили ввоз сельскохозяйственной продукции из США.

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