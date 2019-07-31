Дорожающий металл утянул производителя серебра на дно

Рост цен на драгоценные металлы не принес выгоды одноименному руднику мексиканской компании Fresnillo, который является одним из немногих производителей чистого серебра. Как сообщает Bloomberg, компания понесла серьезные потери.

По итогам первого полугодия, прибыль Fresnillo рухнула на 69 процентов. Акции обвалились на 10 процентов. Больше половины выручки (52 процента) компания получила от золота, около трети — от серебра, а остальное — от побочных продуктов, например, цинка и свинца. Глава компании Октавио Альвидрес полагает, что во втором полугодии дела пойдут лучше за счет роста цен и сокращения расходов.

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Также Альвидрес не исключил, что в следующем году производство серебра будет снижено. По его оценкам, ситуация стабилизируется к 2021 году. Говоря о золоте, Альвидрес сообщил, что увеличение добычи на ключевом руднике — Herradura — не сможет компенсировать снижение на другом — Noche Buena.

Цены на драгметаллы взлетели на фоне растущей напряженности в мировой торговле и связанных с этим рисков, а также в ожидании решения ФРС по процентной ставке. В поисках активов-убежищ инвесторы обратили внимание на золото. Вложения в драгоценный металл оказались выгоднее покупки американских госбумаг. В конце июня цены на золото увеличились до максимума за последние шесть лет (1453 доллара за унцию), серебро с мая подросло на 15 процентов, сейчас унция стоит 16,5 доллара.

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