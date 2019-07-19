Экономика
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
Последние новости
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Пенсионерка отнесла труп дочери в кусты и заявила о нехватке денег на похороны
Врачи помогли сбежавшему от медведя с носом в руках охотнику
Генерала ФСБ вызвали на допрос по делу бывшего чиновника-миллиардера
Дана Борисова на майдане Незалежности возмутила украинцев
Шурыгина снялась у порнорежиссера
ФСБ саботировала указ Ельцина
Москва просохнет 
Новости партнеров

Политика США спровоцировала новую «золотую лихорадку»

Перейти в «Мою Ленту»

Инвесторы разглядели потенциал во вложениях в золото после того, как драгоценный металл достиг максимума с 2013 года, сообщает Bloomberg. Американские инвесторы уповают на то, что вложение в золото защитит их от инфляции и поможет сохранить деньги. Металл для них оказался выгоднее государственных облигаций.

Нежелание вкладываться в госбумаги США связаны с политикой Федеральной резервной системы страны (ФРС), понижающей ставку. Из-за низкой доходности инвесторы вынуждены искать альтернативные источники вложений.

Одновременно Bloomberg напоминает, что хранение золота стоит денег. Например, некоторые фирмы в Лондоне, берут за это часть стоимости драгметалла. Однако количество золота в компаниях, зарегистрированных в Лондонской ассоциации производителей металлов, выросло. При этом издание подчеркивает, что и у золота, и у госбумаг отрицательная доходность с поправкой на инфляцию (минус 0,2 процента против минус 0,9), однако золото вызывает больший оптимизм, чем некоторые облигации.

В течение пяти последних лет цены на металл не превышали 1350 долларов за унцию. Ситуация изменилась в июне 2019-го после того как ФРС взяла курс на снижение процентной ставки. В пятницу, 19 июля, цены на драгоценный металл составили 1453 доллара, достигнув максимума с 2013 года. За неделю цены на золото выросли на 1,7 процента.

В конце июня цены на драгоценный металл выросли до максимума за последние шесть лет. Эксперты выразили надежду на рост показателей и отметили, что золото вернуло себе роль безопасного убежища на фоне растущей напряженности в мировой торговле и сопутствующих рисков.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The Gold Rush Heats Up as Sub-Zero Yields Spread
Цена на золото побила многолетний рекорд
Инвесторы снова поверили в золото
Другие материалы рубрики
Экономика00:0218 июля
Кристин Лагард

Европейский централ

Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
16:5010 июля

Кировский стартап при поддержке Корпорации МСП начнет выпуск биотопливных гранул

17:53Сегодня

В Россию не пустили персики из Грузии

16:51Сегодня

Проблемный самолет принесет Boeing крупнейший убыток в истории

Экономика10:5910 июля
Предприятие «Тольяттиазот»

С привкусом химикатов

СК продолжает расследование дел о хищениях на «Тольяттиазоте»
15:0610 июля

ВТБ прокомментировал продажу крупнейшей болгарской телеком-компании Vivacom

15:08Сегодня

«Газпром» снова проиграл в войне с «Нафтогазом»

14:39Сегодня

Европа узрела опасность в «Северном потоке-2»

Экономика20:4018 июля

«Любите ли вы театр?»

О том, как побеждает преданность выбранному делу
11:30 3 июля

Газпромбанк выпустил новую карту с «умным» кэшбэком

13:53Сегодня

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

12:01Сегодня

Массовую гибель российских пчел увязали с потерями урожая и ростом цен на еду

Россия
«Появляется новый член семьи, а дохода не приносит»
Почему россияне не спешат заводить детей и постоянно разводятся
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Женщина пыталась спасти ребенка от судорог и стала подозреваемой в контрабанде
«Сыну выкручивает руки, ноги. Как еще ему помочь — я не знаю»
Россиянка попыталась облегчить страдания больного ребенка. Теперь ей грозит тюрьма
Путин вышел к людям и вспомнил «простое русское слово»
Несколько вагонов на ходу отцепились от поезда в московском метро
Россияне пожалели 16 рублей на подъемник для ветерана в инвалидной коляске
Путин устроил чиновникам разнос из-за жалоб подтопленцев
Все материалы
Мир
«Я купил тебя и буду делать что хочу»
На эти скачки съезжаются богачи со всей Америки. Тут тратят состояния и торгуют людьми
Православного патриарха выгнали из церкви за ересь
США заинтересовались западной границей России
Россия рассказала о тайных переговорах с Нидерландами по MH17
Немецкая полиция предположила убийство пропавших в Германии россиянок
Ангела МеркельПотрясный канцлер
Как Ангела Меркель стала великим политиком и почему ее винят во всех бедах Европы
Меркель рассказала о своем здоровье
Все материалы
Бывший СССР
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Как Киев, Донецк и Луганск прекратят огонь и обменяются пленными?
Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины
Изнанка патриота
Что вынудило образцового офицера предать родную Эстонию и 12 лет шпионить на Россию
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Зеленский уволил посла в США и еще десять дипломатов
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский грубо оттолкнул «захватившего» Кремль министра обороны
Все материалы
Экономика
Кристин ЛагардЕвропейский централ
Когда-то она спасла Францию от кризиса. Теперь в ее руках все деньги Европы
Хитрый «Жук»
Этот автомобиль пережил Гитлера и спас немецкую экономику. Теперь он уходит на покой
«Любите ли вы театр?»
О том, как побеждает преданность выбранному делу
В Россию не пустили персики из Грузии
Проблемный самолет принесет Boeing крупнейший убыток в истории
«Газпром» снова проиграл в войне с «Нафтогазом»
Европа узрела опасность в «Северном потоке-2»
Все материалы
Силовые структуры
Генерала ФСБ вызвали на допрос по делу бывшего чиновника-миллиардера
«Залить город кровью, чтобы неповадно было»
Он создал одну из самых жестоких банд России. Его киллеры истребляли воров в законе
В Росгвардии началась замена военных на сотрудников ФСБ
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Контрабандист попался ФСБ с партией стреляющих ручек
Олег ШишкановФСБ задержала претендента на воровской трон России
Авторитета Шишкана подозревают в убийстве депутата и его семьи
Арестованного за разбой бойца «Альфы» назвали «сказочным героем»
Все материалы
Наука и техника
Всё, что слито
Больше камер и еще дороже: каким будет новый iPhone?
Самое пекло
Америка боится извержения супервулкана. Чем он грозит человечеству?
Наследили
Полвека назад США обогнали СССР и высадились на Луне. Как это было
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Китайская Tiangong-2 рухнула в Тихий океан
Раскрыт производитель «взрывоопасной» батареи АС-31 «Лошарик»
Huawei закрыла вопрос о замене Android
Все материалы
Спорт
«Он принес себя в жертву»
Этот футболист возненавидел Буша, терроризм и войну. В Афганистане его убили свои
На US Open разыграют рекордные в истории тенниса деньги
Бывший американский футболист умер в 32 года
Футболисты клуба АПЛ устроили драку на улице
Бывшим игрокам сборной Англии предложили за деньги раскритиковать ЧМ в Катаре
Украинская спортсменка увидела в отказе от поездки в Россию конец карьеры
Ягудин высказался о противостоянии Загитовой и Медведевой и вспомнил о Плющенко
Все материалы
Культура
«Было много водки и пива»
Друг и переводчик Бродского — о его таланте, пьянках и сальных шутках
Это КГБ, детка
Люк Бессон включает режим самопародии в шпионском антиретро «Анна»
Главная новая музыка
Сын Уилла Смита, кокаиновый дурман и медитативный эмбиент
Шнуров назвал Богомолова автором оскорбительных стихов Собчак
В музее Есенина пожаловались на появление призрака и засняли его на видео
«Советский терминатор» из «Очень странных дел» рассказал о стереотипах о русских
Группа «На-На» устроила эротическую фотосессию с фанаткой ради кота-самозванца
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне атаковали Гагу за разрушенный брак Купера и Шейк
Фанаты супермодели начали мстить певице в соцсетях, но флешмоб вышел из-под контроля
Холостяк в диких условиях
Российский ведущий решил найти невесту в лесу. Девушкам пришлось оголяться и унижаться
«Сложно представить мир без нее»
Эта девушка научила миллионы зрителей верить в себя. Ее смерть оплакивает весь YouTube
В ТАСС сменится главный редактор
Атаковавшие Леди Гагу россияне переключились на Ди Каприо
Улыбающийся козел с внешностью поп-звезды покорил пользователей сети
Сваха из «Давай поженимся» пообещала найти брошенной Шейк нового мужа
Все материалы
Ценности
«Секс — на ужин, смерть — на завтрак»
Бессменный спаситель мира: как Джеймс Бонд смог покорить и мужчин, и женщин
«Главное для нас — красота»
Они делали кимоно для императоров, а теперь вживляют в одежду чипы и ДНК медузы
Ниже пояса
Мужчины снова носят юбки. Почему в этом нет ничего странного
Названа стоимость кроссовок Путина
Онлайн-магазин прислал девушке платье в крови и отказался вернуть деньги
Леди Гага вышла в свет в платье от жены мэра Тбилиси
Снявшуюся топлес «единственную красавицу в семье Кардашьян» обвинили во лжи
Все материалы
Путешествия
«Забирали кошелек, ничего не находили и убивали от злости»
Как россиянин проехал самые опасные районы ЮАР и выжил
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
«У вас душа есть — значит, нужно к святыне»
Как москвичи отправились на машине в Казахстан и попали на другую планету
Обезглавивших туристок марокканцев приговорили к смерти впервые с 1993 года
Предсказан интерес туристов к старой квартире Путина
Авиакомпания уточнила причину эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
Глыба откололась от утеса и раздавила отдыхающего на пляже
Все материалы
Из жизни
«Мы побежим быстрее, чем их пули»
Миллион человек собрались штурмовать секретную базу США и вытащить инопланетян из Зоны 51
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Бокал вина помог женщине обнаружить смертоносный рак
13-летний мальчик угнал два самолета
96-летний пенсионер установил мировой рекорд по бегу
Супруги заказали пиццу и стали миллионерами
Все материалы
Экспресс-тест нового Mercedes-Benz CLA
Зачем нужен Mercedes CLA, если уже есть седан A-Класса?
История автомобиля, ставшего серийным через 60 лет
Рассказываем про то, как появился первый среднемоторный Corvette
Каким мог стать Москвич-2141
Рассказываем, как шла разработка модели на закате СССР и при чем здесь Chrysler
Длительный тест Lada Granta: итоги
Провожаем обновленный Liftback из нашего «гаража» и считаем расходы
Китайская марка Chery привезет в Россию роскошный кроссовер
Россиянам отменят часть штрафов с дорожных камер
Объявлены цены на Lada XRay Cross с вариатором
Все материалы
Дом
Нежилой уголок
Россияне отказываются от самого дешевого жилья. Что с ним не так?
«К черту эти выселки»
Россиянка купила квартиру в Подмосковье и возненавидела новую жизнь
«Ода советской жизни»
В Европе воссоздали идеальную квартиру времен СССР. От нее все в восторге
Под Москвой нашли дорогие дома стоимостью в два Крымских моста
Медведев высказался за аренду жилья
Потолок в квартире многодетной семьи рухнул во время детского праздника
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Все материалы
Нацпроекты
«До такого унижения я опуститься не могу»
Люди по всему миру отказываются от мяса, чтобы выжить. Почему россияне все делают наоборот
«Это море шумит. А ты рядом с ним»
«Народная смена» форума «Таврида» глазами его участников: репортаж из Instagram
К развитию российской науки привлекут белорусских ученых
В Марий Эл начали борьбу с убитыми дорогами
В России разработают цифровую образовательную платформу
В России захотели снизить долю курильщиков к 2035 году
В России должны исчезнуть опасные трассы и смертельные ДТП
О чем Путин и министры говорили на Госсовете
Все материалы