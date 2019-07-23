Золото потеряло привлекательность

На фоне растущей напряженности на мировых рынках и связанных с этим рисков инвесторам, которые подыскивают активы-убежища, стоит уделить больше внимания валюте, чем золоту. На роль «тихой гавани» подходит японская иена. К такому выводу пришли эксперты инвестиционного банка Goldman Sachs, сообщает Bloomberg.

С тактической точки зрения более дешевая иена, по мнению аналитиков, оказывается выгоднее дорожающего золота. За год золото выросло в цене на 11 процентов, рост иены к доллару составил 1,6 процента. Если США пойдут на ослабление доллара, золото и иена могут от этого выиграть, заключили аналитики.

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Необходимость в поиске безопасного убежища у инвесторов возникла на фоне растущей напряженности в мировой торговле и сопутствующих рисков. Своеобразный период тишины наступил в ожидании действий Федеральной резервной системы США (ФРС). Предполагается, что на заседании в конце месяца ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов. До этого времени рынок остался без сигналов в отношении процентных ставок.

В золоте увидели потенциал для вложений после того, как его цена подскочила до максимума с 2013 года. В драгоценном металле увидели альтернативу госбумагам США с низкой доходностью. И у золота, и у госбумаг отрицательная доходность с поправкой на инфляцию (минус 0,2 процента против минус 0,9), тем не менее золото вызывает больший оптимизм, чем некоторые облигации. Однако хранение драгоценного металла требует расходов.

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