США и Китай после обмена ударами нашли время поговорить

Очередной раунд торгово-экономических переговоров США и Китая пройдет в начале октября в Вашингтоне. Об этом стало известно после телефонного разговора вице-премьера КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином, сообщает CNBC.

Точная дата встречи не называется, но обе стороны подтвердили факт принципиальной договоренности. Рабочая встреча в рамках подготовки к переговорам на высшем уровне состоится в десятых числах сентября. Состав ее участников пока неизвестен.

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Ранее предполагалось, что новый этап переговоров состоятся в сентябре, но страны не сумели договориться. По сведениям источников, близких к дискуссии, Пекин надеялся на заморозку введения 15-процентных американских пошлин на свой импорт, а когда 1 сентября они вступили в силу, приостановил диалог.

Рынок позитивно отреагировали на информацию о готовящихся американо-китайских переговорах. Фьючерсы на Dow Jones, S&P и Nasdaq прибавили около процента.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты продолжается полтора года. В июле стороны договорились о перемирии, но затем торговая война вышла на новый уровень. США с 1 сентября и 15 декабря вводят 15-процентные пошлина на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Китай в те же сроки вводит пяти- и десятипроцентные пошлины на импорт объемом 75 миллиардов долларов, а также 25-процентные пошлины на автомобили американского производства и импортируемые из США автозапчасти. Кроме того, с 1 октября США увеличивает действующие пошлины с 25 процентов до 30.

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