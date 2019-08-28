США воплотили последнюю угрозу Китаю

Федеральный реестр США опубликовал документ о повышении вводимых пошлин на китайские товары объемом 300 миллиардов долларов с 10 до 15 процентов. Сроки введения не меняются — 1 сентября и 15 декабря, сообщает Reuters.

Как сказано в документе, Торговое представительство США установило новый размер пошлин в связи со специальным распоряжением президента Дональда Трампа.

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После очередного роста напряженности в отношениях США и Китая глава Белого дома анонсировал введение 10-процентных пошлин с 1 сентября. Позднее Вашингтон отложил введение ограничительных мер на ряд товаров, в том числе на смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, а также некоторые марки одежды и обуви. Трамп объявил, что руководствуется интересами американских потребителей и не хочет портить им рождественский шопинг.

В пятницу, 23 августа, Пекин объявил об ответных мерах. В те же сроки вводятся пошлины размером 5 и 10 процентов на товары объемом 75 миллиардов долларов. В тот же день Трамп, обвинив Китай в политически мотивированном решении, повысил как вводимые пошлины, так и те, что уже действовали, — их увеличат с 1 октября.

Спустя два дня он сообщил, что Китай запросил новый раунд переговоров, и не исключил, что откажется от увеличения пошлин в связи с этим обстоятельством.

Торговая война крупнейших экономик планеты длится полтора года. США хотят добиться от Пекина более справедливого торгового соглашения с помощью торговых барьеров. Стороны не раз давали надежду на прекращение конфликта, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств.

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