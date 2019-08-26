Китай призвал США одуматься и пригрозил новым ударом

Если США действительно реализуют свои намерения повысить пошлины на китайский импорт, то Пекин вынужден будет принять ответные меры. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

По его словам, угрозы президента США Дональда Трампа по усилению санкций нарушают договоренности, которые достигнуты во время переговоров в Осаке на саммите G20. Гэн Шуан указал, что устрашения с Китаем не сработают.

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США хотели ввести 10-процентные пошлины на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов в два этапа — с 1 сентября и 15 декабря. Китай ответил на это своими пошлинами на более чем пять тысяч наименований товаров объемом 75 миллиардов долларов. После этого Трамп объявил о повышении новых пошлин не на 10, а на 15 процентов. Дополнительно с 1 октября уже действующие пошлины на импорт объемом 250 миллиардов долларов вырастут с 25 процентов до 30.

На фоне нового витка торгового конфликта китайские рынки упали. На открытии индексы фондовых бирж Шанхая и Шэньчжэня снизились на 1,6 и 1,93 процента соответственно. В пятницу, 23 августа, на заявление Трампа о повышении пошлин отреагировали падением рынки США.

Выступая на саммите G7 во Франции, Трамп в кулуарах объявил, что Китай после его слов запросил новый этап переговоров. Президент США выразил уверенность, что стороны смогут прийти к какому-то решению.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты длится полтора года. Обещание добиться справедливой торговли с Китаем стало одним из ключевых пунктов предвыборной кампании Трампа 2016 года. Главным оружием Вашингтон сделал введение пошлин. Глава Белого дома уверен, что преимущество в импорте не позволит США проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

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