Торговая война обвалила китайские рынки

Основные фондовые индексы Китая открылись падением в понедельник, 26 августа, на фоне обострения торгового конфликта с США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, на открытии индексы фондовых бирж Шанхая и Шэньчжэня упали на 1,6 и 1,93 процента соответственно. По состоянию на 9:00 по московскому времени индекс Shanghai сomposite снизился на 1,21 процента, составив 2862,53 пункта. Индекс биржи Shenzhen composite к тому же времени опустился на 1,1 процента, до отметки 9259,27 пункта.

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На гонконгской бирже Hang Seng индексы также снизились — все ключевые «голубые фишки» оказались в отрицательной зоне. Максимальное падание в понедельник составило 3,27 процента — индикатор снизился до отметки 25 322 пункта.

24 августа США анонсировали повышение с 1 октября действующих пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 вместо 25 процентов. Вместе с тем с 1 сентября будут увеличены пошлины на товары объемом 300 миллиардов долларов на 15 вместо 10 процентов.

США и Китай ведут торговую войну уже более полутора лет. В конце июня лидеры обоих государств — Дональд Трамп и Си Цзиньпин — на саммите G20 договорились о перемирии. Однако в конце июля отношения двух стран вновь обострились, и они обменялись угрозами.

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