Трамп еще больнее ударил по Китаю

C 1 октября США повысят пошлины на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов на 30 процентов вместо 25, как было запланировано ранее, заявил Дональд Трамп в своем Twitter.

Также американский лидер сообщил, что с 1 сентября пошлины на товары из Китая объемом 300 миллиардов долларов буду увеличены на 15 процентов вместо десяти.

Материалы по теме Редкий козырь Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить

«Китай не должен был вводить новые тарифы на товары [объемом] 75 миллиардов долларов США», —написал Трамп.

Ранее Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря текущего года.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты стартовало в 2018 году. Трамп еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием Вашингтон выбрал торговые пошлины. По мнению главы Белого дома, США имеют преимущество в импорте и не могут проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!