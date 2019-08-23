Китай ударил по США ответными пошлинами

Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря текущего года. Такая информация опубликована в сообщении комитета по тарифам Госсовета Китая, сообщает CNBC.

Также с 15 декабря вступят в силу 25-процентные пошлины на американские автомобили и 5-процентные — на автозапчасти и комплектующие. Китай приостановил эти ограничительные меры в апреле текущего года.

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В общей сложности новые китайские пошлины коснутся свыше пяти тысяч наименований. В свою очередь, объем американских пошлин составляет 300 миллиардов долларов, и впервые за время торговой войны они затронут широкий спектр потребительских товаров. Вначале предполагалось, что все пошлины вступят в силу с 1 сентября, но позднее США решили ослабить условия. Санкции отложены на 3,5 месяца по таким категориям товаров, как ноутбуки, смартфоны, игровые консоли, некоторые бренды обуви и одежды. Президент США Дональд Трамп объяснил это решение нежеланием портить американцам рождественский шопинг.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты стартовало в 2018 году. Трамп еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием Вашингтон выбрал торговые пошлины. По мнению главы Белого дома, США имеют преимущество в импорте и не могут проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

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