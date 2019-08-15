Китай решил надавить на США и пригрозил ударить в ответ

Министерство финансов Китая пообещало ответные меры после введения США пошлин на китайский импорт в размере 10 процентов с 1 сентября, передает Reuters.

В заявлении ведомства говорится, что новые санкции подрывают переговорный процесс в конфликте США и Китая и результат, достигнутый в ходе общения лидеров стран Дональда Трампа и Си Цзиньпина.

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Повышение пошлин в июле анонсировал лично Трамп. Объем товаров, которых коснутся ограничения, составил 300 миллиардов долларов. Причиной недовольства США стал отказ Китая увеличить закупки у американских фермеров.

Во вторник, 13 августа, Вашингтон смягчил предстоящие санкции. На ряд товаров введение пошлин отложили до 15 декабря. В списке — смартфоны, ноутбуки, игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды. Трамп объяснил такое решение заботой об американских потребителях перед рождественским шопингом.

Рынок воспринял это решение как потепление отношений двух стран, но заявление китайского Минфина ставит это утверждение под вопрос. Чем именно ответит Китай, в ведомстве не уточнили.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты стартовало в 2018 году. Трамп еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием США выбрали торговые пошлины.

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