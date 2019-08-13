Трамп притормозил торговую войну с Китаем ради рождественского шопинга

Президент США Дональд Трамп объяснил решение отложить введение пошлин на некоторые товары из Китая до 15 декабря. Его слова приводит РИА Новости

Глава государства объяснил, что пошел на этот шаг, чтобы избежать негативного влияния на покупателей в США во время рождественского периода. «Только чтобы помочь разным группам людей», — подчеркнул Трамп, добавив, что Вашингтон больше не будет откладывать введение пошлин.

В то же время американский лидер отметил, что пошлины не оказали никакого негативного влияния на американских покупателей. По его словам, это, напротив, позволило собрать около 60 миллиардов долларов с Китая.

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Ранее 13 августа Вашингтон притормозил торговую войну с Китаем. Это решение объяснили интересами национальной безопасности и другими факторами. Из списка облагаемых товаров также исключили игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды.

Новое повышение пошлин на 10 процентов Трамп анонсировал в июле. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов. На товары, оставшиеся в списке, пошлины повысят с 1 сентября.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты началось в 2018 году. Война была развязана президентом США, который недоволен условиями торговли с большинством стран мира. Он убежден, что США следует обновить соглашения со странами, а главный способ давления на них — агрессия в виде торговых пошлин.

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