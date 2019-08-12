Торговая война потащила экономику США на дно

Аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что американскую экономику ждет спад. В банке считают, что торговый спор между Вашингтоном и Пекином разрешится не ранее президентских выборов в США в 2020 году, сообщает Reuters.

Goldman Sachs заявил, что понизил свой прогноз относительно роста экономики США на 20 базисных пунктов, до 1,8 процента, в четвертом квартале этого года.

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Торговая война вносит неопределенность в бизнес: нарушение привычных цепочек поставок может ударить по американским компаниям, которые сократят вложения на развитие бизнеса внутри США, что скажется на всей экономике. Также в банке считают, что с 1 сентября новые американские тарифы на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов все-таки вступят в силу.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году. Поводом стало введение со стороны США таможенных пошлин на китайские товары. В ответ на торговую агрессию Пекин ответил тем же. В качестве аргументов против США Китай использовал свою валюту — опустив курс юаня до рекорда.

Соединенные Штаты обвинили Китай в манипулировании валютой. Китай обвинения отрицает, причем на стороне Пекина Международный валютный фонд, который не увидел чрезмерных колебаний курсов. На текущий момент представители стран провели уже 12 раундов переговоров, которые пока не привели ни к чему. Очередная встреча глав государств состоится в сентябре.

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