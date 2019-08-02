Доллар взлетел

Курс доллара 2 августа пробил отметку в 65 рублей. В 12:15 стоимость американской валюты составила 65,05 рубля, следует из данных торгов.

Европейская валюта в пятницу также растет. В 12:03 курс евро составил в 72,02 рубля и затем продолжил расти. Максимума он достиг в 14:45, оказавшись на отметке 72,53 рубля.

Материалы по теме Нерезиновый союз Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть

Российская валюта слабеет на фоне негативных настроений на финансовых рынках из-за угроз Дональда Трампа в отношении Китая. Накануне американский президент заявил, что США с 1 сентября введут 10-процентные пошлины на оставшийся китайский импорт, который оценивается в 300 миллиардов долларов. Китайская сторона уже заявила, что готова принять ответные меры.

Кроме того, 2 августа стало известно, что Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за «дела Скрипалей». Он включает две ограничительные меры: запрет банкам США предоставлять какие-либо займы или кредиты российскому правительству и блокировку финансовой или технической помощи России со стороны международных институтов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



