Китай пригрозил ответным ударом по США в торговой войне

Китай примет ответные меры в отношении США, если Вашингтон обложит 10-процентными пошлинами оставшийся китайский импорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление официального представителя МИД Китая.

В ходе ежедневного брифинга для прессы она заявила, что Китай не хочет торговой войны, однако сражения с США не боится.

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Очередной виток напряженности в отношениях США и Китая произошел 1 августа, когда американский президент Дональд Трамп заявил о намерении ввести дополнительные 10-процентные пошлины на товары из Китая с 1 сентября. Они коснутся китайских товаров на 300 миллиардов долларов — то есть всего оставшегося импорта из этой страны.

Заявление последовало после провала 12-го раунда торговых переговоров Вашингтона и Пекина. Встреча прошла в Шанхае 30-31 июля и закончилась безрезультатно. С момента последней эскалации отношений двух стран в мае этого года, когда они взаимно повысили пошлины на импортные товары, позиции Вашингтона и Пекина по торговым вопросам только сильнее разошлись.

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