Трамп захотел обвала доллара

Президент США Дональд Трамп заявил, что он недоволен крепким курсом доллара. По его мнению, это мешает конкуренции американских компаний на мировом рынке. Об этом он написал в Twitter.

«Как ваш президент, можно подумать, что я был бы рад нашему очень сильному доллару. Но я не рад!» — отметил политик.

Трамп подчеркнул, что национальную валюту необходимо ослабить. «Высокие процентные ставки ФРС по сравнению с другими странами поддерживают доллар на высоком уровне, в результате чего нашим прекрасным производителям становится все тяжелее конкурировать», — заключил он.

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В конце июля Федеральная резервная система США понизила базовую ставку. Это произошло впервые за последние десять лет. Новое целевое значение ставки установлено на уровне 2-2,25 процента годовых. Трамп счел это понижение недостаточным и предположил, что рынок хотел услышать «о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира».

Как сообщало Reuters, американский президент хочет ослабить доллар. Более дешевая валюта может стимулировать американскую экономику и, возможно, сыграет Трампу на руку в перспективе выдвижения на второй срок. Одновременно манипуляции с валютой могут поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и спровоцировать валютную войну.

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