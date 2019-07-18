США задумали развязать валютную войну

Президент США Дональд Трамп задумал ослабить доллар, что в итоге может привести к валютной войне, сообщает Reuters.

Агентство подчеркивает, что более дешевый доллар может стимулировать американскую экономику и, возможно, сыграет на руку Трампу, который собрался идти на второй срок. Между тем манипуляции с валютой могут поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и спровоцировать валютную войну. В Казначействе США отказались комментировать информацию о возможном ослаблении.

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В начале июля Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил ответными мерами. Он полагает, что иностранные государства занимаются крупными манипуляциями с валютой и закачивают деньги в систему, чтобы конкурировать с США.

Китай, по мнению Трампа, занижает курс юаня, делая экспорт дешевле, что увеличивает торговый дисбаланс с США. С критикой президент обрушился и на Федеральный резервный фонд. Трамп полагает, что ФРС удерживает ключевую ставку на высоком уровне, что мешает импорту американских товаров.

В конце 2018 года глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что торговые войны рискуют перерасти в валютные в случае неблагоприятного развития ситуации в мировой экономике. В этом она обвинила США и Китай, развязавших торговую войну. Торговые противостояния, по ее словам, способны обвалить фондовые рынки и навредить мировой экономике, замедлив ее рост.

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