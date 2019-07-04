США пригрозили Китаю валютной войной

Президент США Дональд Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании своими валютами и пригрозил ответными мерами. Соответствующий пост американский лидер разместил в Twitter.

«Китай и Европа занимаются крупными манипуляциями с валютой и закачивают деньги в систему, чтобы конкурировать с США. Мы должны делать то же самое, а не быть болванами, которые бездельничают и вежливо наблюдают за тем, как другие страны играют в свои игры уже много лет», — написал американский лидер.

Ранее министерство торговли США предложило принять новое правило о введении компенсационных пошлин на товары из стран, которые недооценивают свою валюту по отношению к доллару.

Отмечалось, что это может привести к дополнительному росту пошлин на китайские товары, а также затронуть товары из Японии, Южной Кореи, Индии, Германии и Швейцарии.

В апреле Дональд Трамп заявлял, что Россия и Китай «играют в девальвацию валюты», повышая ключевую ставку, что глава государства назвал неприемлемым.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!