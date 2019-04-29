Подсчитаны успехи России в освобождении от власти доллара

Россия за время санкций сократила долю расчетов в долларах на 12,6 процента во внешней торговле и увеличила в евро и рублях на 26,6 и 14 процентов соответственно. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

После того как в 2014 году США ввели санкции, Россия в качестве ответной меры начала политику по снижению зависимости от доллара в международных расчетах. За пять лет доля расчетов России в долларах по внешнеторговым договорам снизилась до 56,1 процента (388 миллиардов долларов), в евро и рублях выросла до 21,9 процента (151 миллиард долларов) и до 20 процентов (136 миллиардов долларов) соответственно. На 84,6 процента выросло количество расчетов в иных валютах, их доля составляет 2,4 процента.

Заметнее всего изменился порядок расчетов в экспорте. Доля долларов упала на 15,5 процента (до 67,3 процента, порядка 300 миллиардов долларов). Доля евро выросла на 90 процентов — до 17,3 процента (77 миллиардов в долларовом эквиваленте).

Также поднялась доля расчетов в рублях: объем сделок в 2018 году вырос на 33,3 процента (13,6 процента от всех расчетов) по сравнению с 2013 годом и достиг 60 миллиардов долларов. Доля других валют в валютной структуре экспорта выросла на 63,6 процента, но по-прежнему незначительна и занимает 1,8 процента от всей валютной выручки.

В сентябре 2018 года международное рейтинговое агентство Moody's решило, что развитие региональной торговли и получение новыми валютами резервного статуса позволят странам отказаться от валюты географически удаленных государств в качестве резервных. Таким образом, потребность в использовании доллара в глобальной торговле может снизиться, но для серьезного изменения должны пройти десятилетия.

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