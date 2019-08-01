Экономика США дала заднюю

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила базовую ставку, говорится в сообщении на сайте регулятора. Это произошло впервые за последние десять лет.

Новое целевое значение ставки установлено на уровне 2-2,25 процента годовых. Снижение составило 0,25 процента. Теперь ФРС будет проводить операции на открытом рынке — покупать облигации, в первую очередь казначейские, чтобы добиться снижения реальных (эффективных) ставок на рынке до уровня целевой.

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Решение ФРС было ожидаемым на фоне предыдущих заявлений его руководства и лично главы Джерома Пауэлла. При этом в нынешнем пресс-релизе говорится, что единичное снижение ставки не свидетельствует о начале нового тренда — в дальнейшем регулятор может вернуться к более жесткой политике.

Снижение ставки продиктовано слишком слабыми инвестициями бизнеса и недостаточными расходами граждан, а также низкой инфляцией, которая опустилась ниже ориентира в два процента, говорится в заявлении. Поэтому регулятор принял решение смягчить политику, даже несмотря на то, что статистика свидетельствует о росте экономики и стабильной ситуации на рынке труда. Об этом же неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, призывавший ФРС действовать более решительно и активнее снижать ставку.

В последний раз базовая ставка ФРС снижалась в конце 2008 года — до уровня 0-0,25 процента, что было продиктовано стремлением финансовых властей стимулировать экономику за счет дешевых кредитов. В конце 2015 года регулятор начал постепенно ужесточать политику, опасаясь слишком активного восстановления экономики и ее возможного перегрева.

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