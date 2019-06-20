Экономика
 
Не только почитать, но и посмотреть — в нашем YouTube
Последние новости
Арестован бизнесмен Бойко-Великий
В Минобороны назвали игру Metal Gear разработкой спецслужб США
Алибасова решили проверить на психотропные вещества
Российский турист напился в Таиланде и умер
Американский спецназовец пошел под суд за казнь пленного подростка
Мужчина пережил падение окна на голову
Смерть депутата Рады Тымчука назвали самоубийством
SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy
В Москве превратили Солженицына в «лжеца» 
Новости партнеров

Россия воспользовалась «мягкостью» США

Перейти в «Мою Ленту»

Россия разместит два выпуска еврооблигаций (облигаций, номинированных в иностранной валюте) с погашением в 2029 и 2035 годах, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Благодаря политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, ставки по ним удастся немного снизить, а обслуживание обойдется Минфину дешевле.

По информации издания, размещение должно состояться до конца четверга, 20 июня. Объем выпусков не указывается, но известно, что спрос на бумаги превысил шесть миллиардов долларов. Ориентир доходности для десятилетних облигаций составляет 3,95-4 процента годовых, для 16-летних — 4,35-4,4 процента.

При этом в течение дня Минфин изменял ориентир в сторону снижения: изначально он составлял четыре процента для десятилетних бумаг и 4,45 процента — для 16-летних. Понизить доходность удалось за счет решения ФРС, которая 19 июня не стала повышать базовую ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5 процента. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл намекнул на возможность дальнейшего снижения ставки уже в нынешнем году.

Мягкая политика американского регулятора означает, что инвесторы будут неохотно вкладываться в госбумаги США из-за низкой доходности и станут искать альтернативные варианты вложений, говорят опрошенные изданием экономисты. По их словам, Россия имеет репутацию надежного заемщика с низким уровнем задолженности, поэтому может рассчитывать на повышенный спрос. Аналитики называют момент для размещения очень удачным.

Нынешнее размещение станет вторым с начала года, номинированным в долларах, и третьим с 2013 года. В марте Минфин выпускал облигации с погашением в 2035 году на три миллиарда долларов и с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро. Основными покупателями выступили нерезиденты: 55 процентов пришлось на инвесторов из Великобритании, 21 процент — из США, восемь процентов — из других стран Европы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
США и Британия дали России в долг
Россия рекордно заняла доллары и евро
Другие материалы рубрики
Экономика00:0519 июня
Завод редких металлов

Редкий козырь

Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
17:02Сегодня

Названа самая выгодная компания мира

16:28Сегодня

Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах

15:58Сегодня

Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган

Экономика17:35 5 июня

«Переосмыслить, переделать, пересмотреть»

В чем суть предлагаемой в Шиесе технологии переработки мусора
20:5213 июня

Российские резервы установили рекорд

15:46Сегодня

Путин рассказал о склонностях Кудрина

22:2513 июня

Mail.ru Group опровергла заявление «Билайн» о проблемах с ее интернет-ресурсами

Экономика00:0513 июня

«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»

Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
15:15Сегодня

Путин вступился за арестованных богачей

14:31Сегодня

Путин оправдал высокие зарплаты чиновников

13:4813 июня

Немецкий бизнес пожаловался на страдания из-за санкций против России

Россия
«Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я»
Главные цитаты с прямой линии Путина
«Затолкали в машину и отвезли на пустырь»
Россиянки о том, как их домогались, насиловали и заставляли молчать
«Все в этом деле кромешный кошмар»
Сестры Хачатурян убили отца, который их бил и насиловал. Ради них люди вышли на улицы
В России захотели ввести отдельную статью за осквернение памятников воинам
Раскрыты обстоятельства смерти годовалой девочки после приезда скорой в Москве
Российский школьник забыл про телефон в кармане и провалил ЕГЭ по математике
В Москве превратили Солженицына в «лжеца»
Все материалы
Мир
Названы подозреваемые в гибели «Боинга» над Донбассом
Обвинения будут предъявлены трем гражданам России и одному украинцу
Санкции против России из-за Крыма продлили сразу на год
Неизвестный расстрелял 10 человек у ночного клуба в США и скрылся
Путин рассказал о наемниках в Сирии
75-летняя бабушка с ружьем поймала преступника
Коммунизм не пройдет
Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег
Девочка в подарок
Как юных африканок насилуют и унижают ради искупления грехов
Все материалы
Бывший СССР
Украинская православная церковь снова раскололась
Почетный патриарх Филарет обвинил во всем Порошенко и его ложные обещания
Незабытое старое
Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Названо число поддерживающих Зеленского украинцев
Указ Зеленского о роспуске Рады признан конституционным
Мать пропавшего в Донбассе волонтера рассказала о бездействии украинских властей
Зеленский разгонит свою администрацию
Цена стабильности
Китай строит Казахстан на свои деньги. Что он потребует взамен?
Все материалы
Экономика
Завод редких металлов Редкий козырь
Китай нашел мощное оружие в торговой войне с США. И готов его применить
Названа самая выгодная компания мира
Путин назвал виновных в дорогих авиабилетах
Умер владелец «Уралсиба» Владимир Коган
Путин рассказал о склонностях Кудрина
«В Италии бизнесмены хотят инвестировать в Крым»
Проводник итальянских денег в Россию о санкциях, политике и мифах
Путин вступился за арестованных богачей
Все материалы
Силовые структуры
«Подложили печень наркомана»
Российского врача судят за подмену органов. Он просто не хотел портить статистику
«В вопросах оружия нет мелочей и исключений»
Глава Росгвардии о продаже россиянам пистолетов и отношении граждан к оружию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Сын генерала ФСБ сел за торговлю наркотиками
Избивший зэков под «Полет валькирий» тюремщик избежал тюрьмы
Офицеров ФСБ посадили за рейдерство
Обвиняемый в шпионаже американец попросил о поддержке четырех стран
Все материалы
Наука и техника
«Людей грузили в телячьи вагоны»
Сталин депортировал целые народы. Последствия дают о себе знать до сих пор
Стыд и футбол
Киану Ривз в польской игре, новый Xbox, уличная FIFA и другие новинки с Е3 2019
Партнерский материал
Взять на мушку
Какой из вас стрелок: снайперский тест об оружии
Россия нашла замену космонавтам
SpaceX запустила сразу все 27 двигателей Falcon Heavy
США испытали показанный 9 мая лунный двигатель
Назван неожиданный вред от смартфонов
Все материалы
Спорт
Самый страшный раунд
Америку потрясла смерть чемпиона на ринге. После этого бокс пропал с экранов на 10 лет
Бой врага Макгрегора и его друга пройдет в условиях повышенной безопасности
Головин порассуждал о минусах российского футбола
Глава UFC призвал разрушить современный бокс
Мишель ПлатиниМишеля Платини доставили на допрос
Бывшего президента УЕФА подозревают в получении взятки за выбор страны-хозяйки ЧМ-2022
В «Спартаке» объяснили миллионные траты на посредников
Многомиллионные долги Кержакова по алиментам выросли
Все материалы
Культура
Детки в порядке
Интернет, похоть и опиоиды: новый сериал о современных школьницах
Укротитель строптивых
Умер классик итальянского кино Франко Дзеффирелли
«Да будет ночь оргией страсти»
Она прославилась странными песнями на весь СССР. Ее все забыли, а зря
Алибасова решили проверить на психотропные вещества
Певец Шура рассказал о наркозависимости среди российских поп-звезд
Водка заставила Рассела Кроу купить голову динозавра у Леонардо Ди Каприо
Том Фелтон поддержал теорию о гей-отношениях Гарри Поттера и Драко Малфоя
Все материалы
Интернет и СМИ
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«То, что произошло — невероятно»
Арест журналиста Ивана Голунова: главное
Последний герой
Как легендарный Николай Дроздов попал в телевизор и научил всю страну любить жаб и гадюк
Путин прокомментировал закон о фейковых новостях
Дзюба поматерился на камеру во время прямой линии и заинтриговал зрителей
Украинские хакеры атаковали прямую линию с Путиным
Путин высказался об ограничениях в интернете
Все материалы
Ценности
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Роми ШнайдерАльпийская красота
Самые властные, сексуальные и эпатажные женщины Австрии
Знаменитости вернули в моду пошлый тренд из 2000-х
Раскрыт секрет ягодиц Ким Кардашьян
Фотошоп на талии и лице супермодели разозлил пользователей сети
Европейский суд не признал логотип adidas торговой маркой
Все материалы
Путешествия
«Одичавшие шотландцы стучали кулаками по машине»
Россиянка неделю путешествовала в доме на колесах: как это было
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Партнерский материал
Язык до Лондона доведет
За границей сложно без знания английского. Как быстро его подтянуть
Раскрыты главные приоритеты россиян при выборе отеля
Пассажирка самолета публично пристыдила оскорблявших ее попутчиков
Названа самая чистоплотная авиакомпания в мире
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Все материалы
Из жизни
«Я официально стала немкой, но почему-то не особо радуюсь»
История россиянки о жизни в Германии
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
Голые и святые
Обнаженный монах целыми днями курит и ничего не делает. Сотни паломников несут ему деньги
Стадо разъяренных слонов напало на автомобиль
Путин ответил на вопрос про окрошку
Редкую кошку-лису обнаружили во Франции
Электронная сигарета взорвалась во рту подростка и лишила его зубов
Все материалы
Первый тест Renault Arkana
Во имя красоты. Изучаем самый доступный купе-кроссовер в России
Длительный тест Kia Cerato
Чем подкупает самая дорогая версия седана?
Автомобили для Бэтмена
Семь вариантов Бэтмобиля и одна машина для Джокера
Сделано в России: минивэн Mercedes за 22 миллиона
Видео: почему Майбаху стоит бояться этого микроавтобуса с царским интерьером
Lexus впервые за пять лет обновил внедорожник GX
Названы цены на обновленный Subaru Outback для России
Ferrari 599 выставили на продажу по цене «Жигулей»
Все материалы
Дом
«Женщину без мужчины почти не рассматриваю»
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
«Живу в ячейке, как сумка на вокзале»
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Атака дронов
Зачем беспилотники слетаются на дачные участки россиян
Путин назвал дорогую ипотеку ошибкой правительства
В Минстрое опровергли планы по пересчету цен на отопление
В россиянах проснулась страсть к коммунальному быту
Проблемных ипотечников освободят от налогов
Все материалы