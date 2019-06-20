Россия воспользовалась «мягкостью» США

Россия разместит два выпуска еврооблигаций (облигаций, номинированных в иностранной валюте) с погашением в 2029 и 2035 годах, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Благодаря политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, ставки по ним удастся немного снизить, а обслуживание обойдется Минфину дешевле.

По информации издания, размещение должно состояться до конца четверга, 20 июня. Объем выпусков не указывается, но известно, что спрос на бумаги превысил шесть миллиардов долларов. Ориентир доходности для десятилетних облигаций составляет 3,95-4 процента годовых, для 16-летних — 4,35-4,4 процента.

При этом в течение дня Минфин изменял ориентир в сторону снижения: изначально он составлял четыре процента для десятилетних бумаг и 4,45 процента — для 16-летних. Понизить доходность удалось за счет решения ФРС, которая 19 июня не стала повышать базовую ставку, оставив ее на уровне 2,25-2,5 процента. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл намекнул на возможность дальнейшего снижения ставки уже в нынешнем году.

Мягкая политика американского регулятора означает, что инвесторы будут неохотно вкладываться в госбумаги США из-за низкой доходности и станут искать альтернативные варианты вложений, говорят опрошенные изданием экономисты. По их словам, Россия имеет репутацию надежного заемщика с низким уровнем задолженности, поэтому может рассчитывать на повышенный спрос. Аналитики называют момент для размещения очень удачным.

Нынешнее размещение станет вторым с начала года, номинированным в долларах, и третьим с 2013 года. В марте Минфин выпускал облигации с погашением в 2035 году на три миллиарда долларов и с погашением в 2025 году на 750 миллионов евро. Основными покупателями выступили нерезиденты: 55 процентов пришлось на инвесторов из Великобритании, 21 процент — из США, восемь процентов — из других стран Европы.

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