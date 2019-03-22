Россия рекордно заняла доллары и евро

Минфин разместил крупнейший за последние шесть лет выпуск еврооблигаций (облигаций, номинированных в иностранной валюте), говорится в сообщении на сайте министерства.

Объем размещения составил три миллиарда долларов и 750 миллионов евро. Долларовый выпуск предполагает погашение в 2035 году, дополнительный выпуск в евро — в 2025-м. Ставки составили 5,1 и 2,375 процента соответственно.

В последний раз Минфин размещал еврооблигации в ноябре прошлого года. Тогда объем составил миллиард евро с погашением в 2025 году, и это был первый за пять лет случай, когда для займа была выбрана европейская, а не американская валюта.

Нынешнее размещение прошло на фоне возможного ужесточения санкций США, которые среди прочего предполагают запрет на покупку российского госдолга американскими резидентами — как физическими, так и юридическими лицами. Если он будет введен, цены на бумаги, скорее всего, упадут, а доходность, напротив, вырастет, в результате чего Минфин вынужден будет выпускать новые облигации по более высокой ставке.

По данным РБК, общий выпуск в евро (с учетом ноябрьского размещения) был, в основном, выкуплен иностранными инвесторами: британские приобрели 40 процентов, покупатели из других стран Европы — 18 процентов, американские — 17 процентов, швейцарские — пять процентов и азиатские — два процента.

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