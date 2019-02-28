Пенсионный фонд Норвегии решил избавиться от госдолга России

Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG) в 2018 году сократил вложения в российские гособлигации на 45 процентов. Это следует из опубликованного годового отчета фонда.

Сумма вложений GPFG в ценные бумаги российского правительства уменьшилась с 2,25 миллиарда до 1,23 миллиарда долларов, что является минимумом с 2011 года.

На пике, в 2013-м, фонд владел российскими гособлигациями на 4,1 миллиарда долларов. В настоящий момент портфель GPFG содержит в себе облигации федерального займа в рублях.

В отчете также говорится, что GPFG впервые за семь лет зафиксировал убытки. По итогам прошлого года фонд потерял более 50 миллиардов долларов. Одна из главных причин — обесценивание норвежской кроны.

Ранее в феврале Конгресс США опубликовал проект закона о введении новых санкций в отношении России. Документ, в частности, накладывает запрет на операции с российскими государственными облигациями, номинированными как в рублях, так и в иностранной валюте.

GPFG появился в 1998 году как стабилизационный резерв для будущих поколений. Уже 20 лет власти Норвегии отчисляют туда доходы от нефтедобычи. На сегодняшний день GPFG является крупнейшим в мире суверенным фондом.

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