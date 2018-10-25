Названы самые ожидаемые санкции против России

Вероятность того, что США введут санкции на покупку резидентами США российского госдолга очень высока. Об этом говорится в прогнозе Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Как отмечается в исследовании, это наиболее вероятный виток санкций, поскольку данная мера не оказывает влияния на интересы американцев, инвестирующих в российские облигации, если они удерживают ранее выпущенный госдолг РФ до его погашения.

Аналитики отметили, что с начала года и до конца лета порядка четверти держателей из США продали свои облигации. Ограничения на покупку российского госдолга приведут к сдвигу стоимости рублевого заимствования государства вверх на 0,5-0,7 процентного пункта.

Другое возможное направление для санкций — запрет на расчеты в долларах для российских банков — оценили как менее вероятное. Если применят сценарий, который обсуждался в августе, будет запрещено использование корреспондентских счетов российских госбанков в американских финучреждениях.

Это снизит ликвидность активов российских банков, размещенных в Штатах, и создаст проблемы для исполнения подходящих к погашению обязательств перед держателями из США. «В худшем случае, если данная мера дополняется "вторичными" санкциями для организаций не из США, ликвидность может упасть и у активов российских госбанков в других странах», — говорится в исследовании.

11 октября сообщалось, что в российские гособлигации активно вкладывается калифорнийский пенсионный фонд пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, Calpers). На конец июня этого года инвестиции фонда в российские долговые бумаги составили 460 миллионов долларов, что вывело Калифорнию в десятку крупнейших держателей российского госдолга.

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