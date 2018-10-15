Россия отчаялась занимать за рубежом

Минфин может отказаться от внешних заимствований в пользу внутренних. Об этом рассказал замглавы ведомства Сергей Сторчак, которого цитирует ТАСС.

«Да, это опция, мы можем и не будем выходить», — сказал Сторчак о возможности в дальнейшем осуществлять внешние заимствования посредством выпуска суверенных еврооблигаций.

По словам замминистра, ведомство будет ориентироваться на конъюнктуру рынка. В последнее время она не давала разместить выпуски еврооблигаций в полном объеме или целиком — власти отказались от внешних заимствований в сентябре из-за высокой ставки, вызванной тем, что иностранные инвесторы распродавали российский госдолг в ожидании санкций.

В бюджете на 2018 год предусмотрена возможность размещения евробондов на 3,8 миллиарда долларов. На данный момент привлечено только 800 миллионов из них. 3,2 миллиарда при этом было потрачено на выкуп старых выпусков.

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