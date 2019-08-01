Трамп набросился с критикой на Федеральный резерв США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении базовой ставки. Об этом он написал на свое странице в Twitter.

По словам Трампа, понижения окажется недостаточно. «Как обычно, Пауэлл нас подвел, но, по крайней мере, он прекращает количественное ужесточение, которое и не нужно было начинать первым делом — ведь инфляции нет», — заключил президент. Также Трамп назвал решение ФРС разочарованием и предположил, что рынок хотел услышать «о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира». «В любом случае мы в выигрыше, но очевидно, что большой поддержки от ФРС мне не получить», — подытожил президент.

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В среду, 31 июля, стало известно, что ФРС снизила базовую ставку. Это произошло впервые за последние десять лет. Новое целевое значение ставки установлено на уровне 2-2,25 процента годовых. Смягчение политики продиктовано слишком слабыми инвестициями бизнеса и недостаточными расходами граждан, а также низкой инфляцией, которая опустилась ниже ориентира в два процента. Это решение было ожидаемым. Пауэлл не исключил еще одного понижения в течение года.

В середине июля агентство Reuters сообщало, что Трамп задумал ослабить доллар. Более дешевая валюта может стимулировать американскую экономику и, возможно, сыграет на руку Трампу, который собрался идти на второй срок. Между тем манипуляции с валютой могут поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и спровоцировать валютную войну.

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