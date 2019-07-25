Миру предрекли конец эпохи доллара

Доллар в обозримом будущем может утратить статус мировой резервной валюты, что приведет к ослаблению американской валюты в среднесрочной перспективе. Такое мнение высказал аналитик инвестиционного банка JP Morgan Chase Крейг Коэн.

Причиной утраты долларом своего статуса может стать то, что драйвер мирового экономического роста сместился в сторону Азии. «Китай находится в эпицентре этого недавнего экономического сдвига, вызванного стремительным развитием страны и приверженностью внутренним реформам», — отмечает Коэн.

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За последние 70 лет Китай увеличил долю в мировом ВВП в четыре раза, почти до 20 процентов (это почти столько же, сколько у США). Страна превратилась из производителя дешевых товаров в страну с развитым технологическим рынком. В связи с этим аналитики предсказывают, что в ближайшие десятилетия глобальная экономика перейдет от доминирования США и доллара к системе, в которой большей властью обладает Азия. В результате доллар подешевеет относительно корзины других валют, в том числе к золоту.

Смена доминирующей мировой валюты — естественный процесс, который происходил не раз на протяжении истории, отметил Коэн. Так, до Второй мировой войны резервной являлась не американская валюта, а британский фунт.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп задумал ослабить доллар. Более дешевая валюта может стимулировать американскую экономику и, возможно, сыграет на руку Трампу, который собрался идти на второй срок. Однако это также может поставить под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты и спровоцировать валютную войну.

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