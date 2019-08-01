Трампу посоветовали прочитать «Экономику для чайников»

Президента США Дональда Трампа раскритиковали в социальных сетях за его бурную реакцию на решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении базовой ставки. Один из пользователей Twitter оставил комментарий под его постом и посоветовал главе государства подтянуть знания по экономике.

Пользователь под ником Shane Sommers отметил, что ФРС пошла на снижение ставки в качестве превентивной меры, чтобы «защитить страну от президента». «Он снижают ставки, потому что вы чертовски одержимы разрушением экономики, поскольку не понимаете, что делаете, расистский вы кусок..», — написал он и добавил в конце эмодзи-какашку. Свой пост Shane Sommers сопроводил изображением обложки книги «Экономика для чайников», последнее слово там перечеркнуто, вместо него написано «для Трампа».

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Поводом для нападок стал пост Трампа, где он назвал снижение ставки недостаточным. Президент посчитал это разочарованием и предположил, что рынок хотел услышать «о начале длительного и агрессивного цикла снижения ставок, чтобы идти в ногу с Китаем, Европейским союзом и другими странами мира».

В среду, 31 июля, стало известно, что ФРС снизила базовую ставку. Это произошло впервые за последние десять лет. Новое целевое значение ставки установлено на уровне 2-2,25 процента годовых, решение было ожидаемым. В частности, смягчение политики продиктовано слишком слабыми инвестициями бизнеса и недостаточными расходами граждан, а также низкой инфляцией.

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