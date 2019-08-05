Трамп озлобился на уронивший юань Китай

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на падение курса китайской валют и посчитал ослабление юаня манипуляцией. Об этом он написал в своем Twitter.
«Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем», — написал он.
Ранее в понедельник, 5 августа, стало известно, что юань упал до минимума с 2008 года. По состоянию на 17:00 по московскому времени, стоимость китайской валюты составляет 7,0489 юаня за доллар.
Ослабление юаня произошло после того, как китайский Народный банк установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с декабря 2018 года. Глава организации И Ган заверил, что Пекин на собирается использовать юань как оружие в торговой войне и не намерен специально понижать курс нацвалюты.
США полагают, что слабый юань приводит к тому, что цены на экспортные товары из Китая несправедливо низкие и наносят ущерб иностранным конкурентам, увеличивая положительное сальдо торгового баланса КНР. Трамп указывал, что дальнейшее снижение китайской валюты может осложнить торговые переговоры между странами.