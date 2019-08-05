Трамп озлобился на уронивший юань Китай

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на падение курса китайской валют и посчитал ослабление юаня манипуляцией. Об этом он написал в своем Twitter.

«Китай уронил курс своей валюты почти до исторического минимума. Это называется "валютная манипуляция". Федрезерв, вы слышите? Это грубое нарушение, которое сильно ослабит Китай со временем», — написал он.

Ранее в понедельник, 5 августа, стало известно, что юань упал до минимума с 2008 года. По состоянию на 17:00 по московскому времени, стоимость китайской валюты составляет 7,0489 юаня за доллар.

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Ослабление юаня произошло после того, как китайский Народный банк установил средний обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, что является самым низким уровнем с декабря 2018 года. Глава организации И Ган заверил, что Пекин на собирается использовать юань как оружие в торговой войне и не намерен специально понижать курс нацвалюты.

США полагают, что слабый юань приводит к тому, что цены на экспортные товары из Китая несправедливо низкие и наносят ущерб иностранным конкурентам, увеличивая положительное сальдо торгового баланса КНР. Трамп указывал, что дальнейшее снижение китайской валюты может осложнить торговые переговоры между странами.

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