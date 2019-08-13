США притормозили торговую войну с Китаем

Введение дополнительных американских пошлин на некоторые товары из Китая, в том числе на смартфоны и ноутбуки, отложено до 15 декабря. Об этом заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, передает CNBC.

По его словам, такое решение связано с интересами национальной безопасности и другими факторами. Из списка облагаемых товаров также исключили игровые консоли, компьютерные мониторы, некоторые марки обуви и одежды.

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Новое повышение пошлин на 10 процентов анонсировал в июле президент США Дональд Трамп. Он пообещал, что санкции коснутся китайского импорта на сумму 300 миллиардов долларов. На товары, оставшиеся в списке, пошлины повысят с 1 сентября.

После этой новости, которая свидетельствует об очередном потеплении в торговой войне между США и Китаем, американские рынки перешли в рост. Накануне аналитики крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs пришли к выводу, что американскую экономику ждет спад в случае затяжной торговой войны с Китаем.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты началось в 2018 году. Война была развязана президентом США Дональдом Трампом, который недоволен условиями торговли с большинством стран мира. Он убежден, что США следует обновить соглашения со странами, а главный способ давления на них — агрессия в виде торговых пошлин.

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