Глава Apple вступился за Китай и достучался до Трампа

Президент США Дональд Трамп признался, что аргументы главы Apple Тима Кука по поводу новых пошлин против Китая, приведенные во время личного разговора, заставили его задуматься, пишет Business Insider.

По словам Трампа, бизнесмен объяснил ему, что новые пошлины дадут конкурентное преимущество главному сопернику американской корпорации, южнокорейской компании Samsung. «Мне кажется, он привел очень убедительный аргумент, я обдумаю его», — пообещал президент во время общения с репортерами в аэропорту Нью-Джерси.

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Кук указал, что повышение пошлин на 10 процентов для широкой категории товаров отразится на продукции Apple. Дороже, чем у конкурента, может стать весь спектр продукции — iPhone, Airpods, Apple Watch, макбуки и умные колонки.

Издание отмечает, что ранее Кук редко высказывался публично о торговой войне США и Китая. В июле в разговоре с инвесторами он заметил, что не может предсказывать будущее, но полагает, что страны смогут договориться друг с другом.

С 1 сентября США вводят 10-процентные пошлины на китайский импорт объемом 300 миллиардов долларов. Впервые за время торговой войны они затронут широкий спектр потребительских товаров. По отдельным категориям товаров, таким как ноутбуки, смартфоны, игровые консоли, некоторые бренды обуви и одежды введение санкций отложено до 15 декабря. Трамп объяснил такое решение нежеланием портить американцам рождественский шопинг. Китай не оценил послабление и пообещал принять ответные меры.

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