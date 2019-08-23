Американские компании призвали уйти из Китая

Президент США Дональд Трамп призвал американских производителей вернуть производство своей продукции обратно в страну и отказаться от Китая. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наша страна глупо теряла триллионы долларов из-за Китая на протяжении многих лет. Они крали нашу интеллектуальную собственность, которая стоила миллиарды долларов каждый год, и они хотят продолжать делать это. Я не позволю этому случиться», — отметил американский лидер.

Трамп добавил, что США «не нужен Китай», поскольку стране «намного лучше без него». Кроме того, американский лидер намерен в течение дня ввести дополнительные таможенные пошлины на импортируемые из Китая товары.

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Ранее Пекин анонсировал введение дополнительных ответных пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. Они вступят в силу в те же сроки, что и новые санкции США, — 1 сентября и 15 декабря текущего года.

Торговое противостояние двух крупнейших экономик планеты стартовало в 2018 году. Трамп еще в ходе предвыборной кампании 2016 года обещал добиться справедливой торговли с Китаем. Главным оружием Вашингтон выбрал торговые пошлины. По мнению главы Белого дома, США имеют преимущество в импорте и не могут проиграть. В 2018 году Китай импортировал из США товаров на сумму около 180 миллиардов долларов, что меньше, чем объем американских санкций.

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