США и Китаю надоело воевать

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не исключил, что задержит повышение пошлин на китайский импорт из-за желания Пекина провести новые переговоры. Это произошло после взаимных ударов, которыми страны обменялись на прошлой неделе, передает Reuters.

Китай 23 августа анонсировал введение пошлин в размере 5 и 10 процентов на американский импорт в объеме 75 миллиардов долларов. В тот же день США ответили на это повышением с 10 до 15 процентов новых пошлин, которые вводятся с 1 сентября и с 15 декабря. Действующие в настоящее время пошлины с 1 октября должны были возрасти с 25 процентов до 30.

26 августа Трамп сообщил, что ночью Пекин связался с американскими торговыми представителями и выступил с просьбой о встрече. Эту информацию подтвердил вице-премьер Китая Лю Хэ, которого называют главным экономическим советником главы КНР Си Цзиньпина. Он указал, что Китай хочет решить конфликт с США с помощью «спокойных переговоров» и выступает против дальнейшей эскалации. Также Лю Хэ предложил американским компаниям инвестировать и работать в Китае.

После этих слов цены на нефть и рынки перешли к росту. Смесь марки Brent растет на 0,77 процента, по состоянию на 16:14 она достигла уровня 59,22 доллара за баррель. Американские фондовые индексы открыли торги ростом на 0,8-1 процент.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты длится полтора года. Вашингтон надеется добиться от Пекина нового и более справедливого торгового соглашения. Трамп, развязавший эту войну, уверен, что США не могут проиграть, поскольку Китай значительно больше зависит от них. Стороны неоднократно давали надежду на прекращение торговой войны, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств.

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