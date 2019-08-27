Американцы ослушались Трампа и завалили Китай деньгами

Инвестиции американского бизнеса в Китай с января по июнь выросли и достигли 6,8 миллиарда долларов, что на 1,5 процента больше, чем в тот же период в среднем за последние два года, пишет Financial Times.

Уровень вложений оценили эксперты Rhodium Group. На такую динамику не повлияла усиливающаяся торговая война двух стран и призывы президента США Дональда Трампа к американским компаниям покинуть Китай.

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Зарубежных инвесторов привлекает растущий потребительский рынок, который обеспечивает более 75 процентов экономического роста Китая в текущем году. Из-за этого треть американских компаний в Китае сосредоточилась на внутреннем рынке и тем самым избежала опасности повышения пошлин на импорт со стороны правительства США.

Большинство инвестиций, по оценкам Rhodium, связаны с новыми проектами. Например, это предприятие Tesla в Шанхае, которое станет первым полностью иностранным автомобильным заводом в Китае. Другой крупной сделкой стало вложение американским фондом Bain Capital 570 миллионов долларов в дата-центр пекинского провайдера.

В Rhodium Group объясняют, что рост произошел благодаря долгосрочным проектам. А стоимость новых проектов, особенно в телекоммуникационном секторе, сократилась, что стало следствием торгового противостояния.

Оценки экспертов расходятся со статистикой министерства торговли Китая, которое фиксирует падение прямых инвестиций из США на 15 процентов в первые полгода. В Rhodium Group замечают, что китайцы не учли некоторое количество проектов.

Торговая война двух крупнейших экономик планеты длится полтора года. США хотят добиться от Пекина нового и более справедливого торгового соглашения с помощью торговых барьеров. Стороны неоднократно давали надежду на прекращение торговой войны, но затем обвиняли друг друга в невыполнении обязательств. С 1 сентября и 15 декабря обе страны анонсировали дополнительные пошлины на импорт. Китай грозит ограничениями на товары объемом 75 миллиардов долларов, а США — на товары объемом 300 миллиардов долларов. Накануне, 26 августа, стороны начали готовить новый этап переговоров.

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