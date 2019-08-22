Торговая война с ЕС лишит США всех козырей

Возможная полноценная торговая война с Евросоюзом грозит США куда большими проблемами, чем нынешний конфликт с Китаем, полагают эксперты. Несмотря на это, президент Дональд Трамп не собирается снижать уровень нападок на Европу, хотя пока и уделяет Пекину больше внимания, говорится в материале CNBC.

Объем торговли между США и ЕС в 2018 году был на 70 процентов выше, чем товарооборот между США и Китаем — 1258,4 миллиарда долларов против 737,1 миллиарда, и это крупнейший показатель в мире. Поэтому, как отмечает экономист Berenberg Bank Флориан Хенс (Florian Hense), отношения Вашингтона и Брюсселя значат больше, чем отношения с Пекином.

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Как подчеркнул профессор университета Джона Хопкинса (США) Эрик Джонс, больше всего следует опасаться структурных проблем у американских транснациональных корпораций, которые обязательно проявятся, если конфликт США и Европы усилится. Им придется уменьшить размер рынков, к которым имеют доступ американские поставщики, и выйти из иностранных активов. Такая ситуация даст преимущество зарубежным компаниям в конкурентной борьбе. По словам Джонса, конфликт сведет на нет все преференции, которые получил американский бизнес со времен Второй мировой войны.

Точкой невозврата, отмечается в материале, может стать решение США о введении пошлин в отношении автомобильной отрасли, важнейшей для Европы и одной из главных статей экспорта. Этот вопрос администрация Трампа будет обсуждать в ноябре. На данный момент в США действуют пошлины на европейскую сталь и алюминий. На них Евросоюз ответил 25-процентными пошлинами на американские товары стоимостью 2,8 миллиарда долларов. Несмотря на это в 2018 году экспорт США в Европу в три раза превысил экспорт в Китай — 574 миллиарда долларов против 179 миллиардов долларов.

Еще в 2018 году еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём отмечала, что правила международной торговли, которые вместе вводили США и ЕС, не могут быть нарушены без последствий. С того времени на каждую угрозу Вашингтона ввести те или иные санкции Брюссель отвечал списком товаров и услуг, которые попадут под удар в ответ. Глава исследовательского центра ECIPE Фредерик Эриксон (Fredrik Erixon) отметил, что для США противостояние с Европой сейчас будет совсем некстати. Пока конфликт с Китаем уравновешивается неплохой ситуацией во внутренней экономике, хотя и начинает негативно сказываться на ней, но введение тарифов на автомобили осенью ударит по обеим экономикам более чем серьезно.

Вопросы международной торговли лидеры стран «Группы семи» обсудят на саммите во Франции 24-26 августа. Ранее Трамп предложил подключить к переговорам в этом формате Россию, отметив, что так будет удобнее для всех. Другие участники объединения пока не поддержали это предложение. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такой шаг до решения украинской проблемы стал бы стратегической ошибкой.

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