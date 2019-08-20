Китай нашел новый способ противостоять США в торговой войне

Народный банк Китая 20 августа опустил новую базовую кредитную ставку с 4,31 процента до 4,25 процента, сообщает агентство «Синьхуа». Это случилось впервые после запуска реформы процентных ставок.

Реформа, объявленная 17 августа, направлена на снижение стоимости кредитов для китайских компаний и на поддержку предприятий, пострадавших от низкого спроса на внутреннем рынке и продолжительной торговой войны с США. Представитель центробанка Китая уже отметил, что регулятор будет наблюдать, какое влияние оказывает на экономику пересмотр денежно-кредитной политики. При этом он подчеркнул, что у Народного банка есть возможность и дальше снижать ставку, пишет CNN.

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Между тем аналитики утверждают, что нынешнее снижение ставки было скорее условным сигналом того, что Китай готов к более масштабным шагам. В действительности же уменьшение ставки всего на несколько базисных пунктов может подтолкнуть банки только к незначительному снижению ставок кредитования. Таким образом влияние нынешнего снижения на экономическую активность в Китае будет незначительным, пояснил старший экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард.

Во вторник китайские фондовые индексы сдержано отреагировали на снижение ставки после роста в понедельник. Индексы Шанхайской фондовой биржи SSE Composite и Dow Jones Shanghai потеряли по 0,11 процента и опустились до 2 880 пунктов и 415,78 пункта соответственно. Индекс Шэньчжэньской фондовой биржи показал незначительное падение меньше одной сотой доли процентного пункта. Важнейший биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 0,23 процента. Индекс China A50 вырос на 0,02 процента, до 13 452,37 пункта, а индекс Nikkei прибавил 0,55 процента, увеличившись до 20 677,22 пункта.

Центробанк Китая в субботу запустил реформу ключевых процентных ставок после того, как статистика указала на более сильное, чем ожидалось, замедление экономики страны в июле. Регулятор заменил существующую базовую годовую ставку кредитования центрального банка на LPR — именно к ней теперь будут привязаны все новые выданные кредиты. LPR — это ставка, которую коммерческие банки взимают со своих лучших клиентов и которая должна лучше отражать рыночный спрос на средства.

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