Экономику США спасут от кризиса

Белый дом готовит меры для борьбы с рецессией (замедлением темпов роста экономики). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждается возможность снижения налога на зарплату, а также отмены некоторых введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин. Кроме того, администрации американского лидера подготовила предложения о снижении налогов, что позволит ускорить темы роста экономики, увеличив зарплаты.

Отмечается, что глава государства еще не ознакомился с идеей его администрации и может не одобрить этот план.

Издание напоминает, что подобные меры для стимуляции экономики действовали в период президентства Барака Обамы — с 2011 по 2012 год после завершившейся в 2009 году рецессии. Тогда налог в 6,2 процента от заработной платы снизили до 4,2 процента. Сумма, отчисляемая государству, шла на финансирование программ социального обеспечения.

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19 августа глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро заявил, что экономика США не столкнется с проблемами в обозримом будущем и не станет причиной глобального кризиса.

На прошлой неделе на долговом рынке США была зафиксирована аномальная ситуация: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность долгосрочных десятилетних бумаг. Это явление называется инверсией доходностей. Оно означает, что инвесторы считают вложения на короткий срок более рискованными, чем на длинный, и считается самым верным признаком будущей рецессии не только в США, но и во всем мире.

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