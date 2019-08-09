Экономике США предрекли невеселое будущее

Вероятность рецессии (замедления темпов роста экономики) в США в ближайший год увеличилась и теперь равняется 35 процентам, пишет Bloomberg по итогам опроса экономистов. В предыдущем прогнозе возможность спада оценивали в 31 процент.

Аналитики считают, что американская экономика вырастет на 2,3 процента за этот год, хотя еще в июле были настроены оптимистичнее: называли цифру в 2,5 процента. Также ожидается, что рост ВВП в третьем квартале замедлится до 1,8 процента. В первом же квартале он замедлился на 3,1 процента, во втором — на 2,1 процента.

«Глобальная торговая напряженность без надобности сотрясает финансовые рынки, что в конечном итоге может дестабилизировать и устойчивую экономику», — заявил Парул Джейн, главный инвестиционный стратег Macrofin Analytics.

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе объявил о новых пошлинах на импортируемые китайские товары. Тарифы вступят в силу 1 сентября. Ожидается, что это приведет к обрушению американского фондового рынка. Индекс S&P 500 упал уже более, чем на три процента с 31 июля. В тот день Федеральная резервная система (ФРС) впервые с 2008 года снизила базовую ставку до 2–2,25 процента, пытаясь поддержать экономику страны.

Эксперты предполагают, что на следующем заседании ФРС снова снизит ставку. Вместе с тем, прогнозы на рост мировой экономики в 2019 год также снизились — с прежних 3,3 процента до 3,2.

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