США закрыли глаза на самый верный признак кризиса

Экономика США не столкнется с проблемами в обозримом будущем и не станет причиной глобального кризиса, заявил в эфире телеканала ABC глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Высказывания советника президента Дональда Трампа стали реакцией на события прошлой недели, когда на долговом рынке США была зафиксирована аномальная ситуация: доходность краткосрочных двухлетних гособлигаций превысила доходность долгосрочных десятилетних бумаг. Это явление называется инверсией доходностей. Оно означает, что инвесторы считают вложения на короткий срок более рискованными, чем на длинный, и считается самым верным признаком будущей рецессии не только в США, но и во всем мире.

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Наварро отметил, что оценивает ситуацию с позиции профессионального экономиста, который до работы в Белом доме 20 лет готовил прогнозы относительно будущих тенденций на рынке. «Я могу с уверенностью заявить, что в течение 2020 года экономика будет сильной, на рынке будет рост», — сказал советник главы государства.

В другом интервью — телеканалу CNN — Наварро заявил, что инверсия доходностей в данном случае вызвана «притоком капитала» и свидетельствует об «очень позитивной ситуации в экономике».

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