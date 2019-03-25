В США заметили признак скорого кризиса

Результаты торгов госдолгом на рынке США показали признак надвигающегося экономического спада. Доходность краткосрочных векселей впервые за 12 лет превысила доходность десятилетних облигаций, свидетельствуют данные Marketwatch.

По результатам торговой сессии 22 марта, доходность трехмесячных векселей составила 2,455 процента годовых против 2,442 процента у десятилетних бумаг. Такая ситуация называется инверсией доходности и считается одним из верных признаков будущей экономической рецессии, пишет Федеральный резервный банк Сан-Франциско — один из 12 банков, входящих в Федеральную резервную систему (ФРС).

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Обычно долговые инструменты с более длительным периодом обращения имеют более высокую доходность, поскольку риск банкротства эмитента и потери вложений выше на более внушительной дистанции. Такое положение дел характерно для стабильно растущей экономики. Однако в периоды спада или в ожидании их инвесторы, напротив, начинают беспокоиться за возврат вложенных средств. Более «длинные» бумаги они начинают воспринимать как более надежные, поскольку надеются, что к моменту их погашения ситуация успеет выправиться. Спрос на них растет, а доходность снижается.

Аналитики расходятся во мнении, на разницу между доходностью каких бумаг ориентироваться в первую очередь: трехмесячными и десятилетними или двухлетними и десятилетними. Однако все они сходятся в том, что нынешнюю ситуацию можно рассматривать как тревожный знак.

Поводом для массового выхода инвесторов из краткосрочных бумаг в пользу долгосрочных стали недавние действия ФРС: она понизила — с 2,3 до 2,1 процента — прогноз по росту экономики США в 2019 году, а также дала понять, что, вопреки прежним намерениям, не будет повышать базовую ставку до конца года. Последний раз похожая ситуация наблюдалась в 2007 году, незадолго до ипотечного кризиса, переросшего в глобальный. По оценкам экономистов, рецессия может наступить в ближайшие полгода.

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