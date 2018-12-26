Мировая экономика окажется под ударом в новом году

В 2019 году мировая экономика в полной мере ощутит на себе последствия от торговых войн, происходивших на протяжении всего 2018-го, пишет Bloomberg.

Финансовые рынки уже приняли удар. По оценкам Bank of America Merrill Lynch, в этом году новости о торговой войне привели к чистому падению индекса S&P 500 на шесть процентов, а китайский фондовый рынок уже потерял два триллиона долларов.

Американские потребители смотрят на экономическую ситуацию в будущем году с пессимизмом. Кроме того, оптимизм малого бизнеса по поводу улучшения экономики упал до двухлетнего минимума, и компании ожидают меньшей прибыли в 2019 году.

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Кроме того, Международный валютный фонд прогнозирует, что рост объемов мировой торговли замедлится до четырех процентов по сравнению с 4,2 процента в этом году и 5,2 процента — в 2017-м.

По мнению экспертов, главный вопрос заключается в том, смогут ли Вашингтон и Пекин заключить соглашение по торговле до 1 марта. Если им это удастся, туча, нависшая над мировой экономикой, немного рассеется. Но на данный момент угроза, что напряженность сохранится, является тормозом для планов расширения бизнеса и, следовательно, для всей экономики.

Ранее аналитики инвестиционной компании Vanguard выпустили прогноз мировой экономики на 2019 год. «Увеличиваются опасения насчет неизбежности скорого спада. Наиболее вероятный сценарий — замедление глобального роста, во главе которого встанут США и Китай», — указали эксперты.

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