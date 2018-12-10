Российская экономика попала в цикл спада

Россия находится в завершающей стадии своего экономического цикла и переживает спад, отметили аналитики инвестиционной компании Vanguard в своем прогнозе мировой экономики на 2019 год.

«По мере того, как мировая экономика продолжает расти десятый год подряд, увеличиваются опасения насчет неизбежности скорого спада, — пишут авторы. — Сразу несколько факторов указывают на то, что он наступит уже в 2019 году. Наиболее вероятный сценарий — замедление глобального роста, во главе которого встанут США и Китай».

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В своем исследовании аналитики основываются на теории экономических циклов. Согласно ей, продолжительный рост экономики неизбежно сменяется спадом из-за перепроизводства продукции и падения спроса, а вслед за ним и цен на нее. Прибыль компаний сокращается. Однако затем вновь наступает подъем вследствие того, что банковский процент из-за невостребованности кредитов снижается, предприятия инвестируют заемные средства в производство, а низкие цены, достигшие своего дна, провоцируют спрос со стороны населения, в том числе и отложенный.

Также к факторам риска авторы относят растущую базовую ставку Федеральной резервной системы (ФРС) США, торговую войну между США и Китаем и налоговую реформу в США, из-за которой бюджет недополучает налоговые поступления.

Однако не все страны, по оценке Vanguard, в данный момент переживают спад. Он характерен для России, Мексики и ЮАР. Причем первые две страны находятся в начале последней, четвертой фазы цикла, а ЮАР — в конце. Вместе с тем США, Китай, Канада и Австралия в настоящее время переживают третью стадию — начала спада, Евросоюз Индия, Великобритания и Япония еще имеют потенциал для роста, Бразилия только начинает очередной цикл, находясь в первой фазе.

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