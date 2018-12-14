Трамп сдержал слово и пощадил Китай в торговой войне

США отложили повышение пошлин на китайские товары общим объемом 200 миллиардов долларов до марта 2019 года, пишет Bloomberg.

Соответствующий документ, по данным издания, будет опубликован в Федеральном реестре США уже 14 декабря. В нем прописано повышение пошлин с 10 до 25 процентов на ряд китайских товаров на общую сумму 200 миллиардов долларов в год с 1 марта.

Материалы по теме Отстрелялись Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем

Таким образом будет законодательно закреплено обещание президента США Дональда Трампа, данное им после встречи с председателем Китая СИ Цзиньпином в ходе саммита G20 в аргентинском Буэнос-Айресе. Тогда глава Белого дома заявил, что не будет повышать пошлины с 1 января ради заключения глобального соглашения с Пекином.

Ранее Трамп говорил, что надеется заключить такое соглашение в течение ближайших трех месяцев.

При этом китайская экономика по итогам ноября показала снижение темпов роста, пишет Bloomberg со ссылкой на материалы ежегодной экономической конференции в Пекине. Рост промышленного производства в ноябре составил 5,4 процента против 5,9 процента в октябре, торговли — 8,1 процента против 8,6 процента месяцем ранее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!