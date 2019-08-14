США столкнулись с новым риском кризиса

На долговом рынке США зафиксирован новый признак грядущей рецессии, пишет MarketWatch. Доходность краткосрочных государственных облигаций превысила доходность долгосрочных.

Издание ссылается на аналитиков инвестбанка Bank of America Merrill Lynch. По их данным, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,057 процентных пункта — до 1,619 процента. В то же время доходность двухлетних бумаг, напротив, выросла на 0,041 процентных пункта — до 1,628 процента.

В обычной ситуации доходность долгосрочных облигаций — государственных и корпоративных — превышает аналогичный показатель по краткосрочным. Это происходит за счет того, что потенциальные инвесторы считают вложения в долгосрочные инструменты более рискованными (из-за повышенной вероятности банкротства эмитента) и ждут за это повышенного дохода. Это отражается в так называемой кривой доходности, на которой расположены облигации одного эмитента с разными сроками погашения.

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Однако в последнее время на рынке наблюдается инверсированная, то есть обратная кривая доходности. На ней выгода от вложений в краткосрочные облигации выше, чем от долгосрочных. Это объясняется тем, что инвесторы опасаются дефолта эмитентов (в том числе правительства США) не в отдаленной перспективе, а уже в обозримом будущем. Многие распродают активы с близким сроком погашения, в результате чего их цена падает, а доходность растет.

В марте такая тенденция была отмечена применительно к трехмесячным векселям и 10-летним облигациям: первые стали доходнее вторых. Уже тогда аналитики заговорили о неизбежном кризисе — разворот кривой доходности считается надежным свидетельством скорых проблем. Теперь опасения нашли подтверждения, поскольку нездоровая ситуация с доходностью проявилась уже в другой паре бумаг.

Опрошенные Bloomberg профессиональные управляющие активами согласились с такими выводами. Треть из них считает, что глобальный кризис возможен в течение ближайшего года и по масштабам он будет сопоставим с ситуацией 2011-го, когда сразу несколько стран Европы столкнулись с долговым кризисом.

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