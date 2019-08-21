В Азии увидели зловещие предзнаменования масштабного кризиса

Экономисты заметили в Азии зловещие признаки долгового кризиса, подобного разразившемуся в регионе в 1997-1998 годах. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на отчет консалтинговой компании McKinsey&Co.

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Аналитики отметили три основных признака надвигающегося кризиса: рост задолженности компаний, уязвимость кредиторов и теневые банковские практики.

Они изучили отчетности более 23 тысяч азиатских компаний и установили, что они испытывают значительные затруднения в обслуживании своих долговых обязательств.

Как отмечается в отчете, на азиатские рынки негативно влияет замедление темпов роста мировой экономики, что сокращает доходы местных компаний. Кроме того, на фоне торговой войны США и Китая инвесторы предпочитают рискованным вложениям инвестиции в более надежные и поэтому менее доходные активы.

Азиатский долговой кризис произошел в 1997 году из-за предшествовавшего ему стремительного роста азиатских экономик, который сопровождался массивным притоком капитала, ростом государственного и корпоративного долга. Это, в свою очередь, привело к перегреву экономики. Кризис спровоцировал падение некоторых политических режимов в Азии, обвал курсов национальных валют многих стран, привел к банкротству банков и вызвал общую стагнацию экономики региона.

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