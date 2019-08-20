Трамп «зачитал рэп» в поддержку прав Китая на Гонконг

Государственные СМИ Китая начали распространять ролик местной рэп-группы Chengdu Revolution со вставками из выступления президента США Дональда Трампа. В них американский лидер призывает отказаться от советов Китаю по поводу действий в Гонконге, поскольку административный район является его частью, пишет Business Insider.

Рэперы использовали слова Трампа от 2 августа. «Вероятно, что-то происходит в Гонконге. Но Гонконг — это часть Китая, и эта страна сама может разобраться в ситуации и не нуждается в советах», — звучит в середине трека.

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Трек исполняется на английском и китайском языках. Также весь ролик на этих языках идут субтитры. В тексте предлагается покончить с протестами в Гонконге с помощью танков и солдат, чтобы страну не постигла судьба СССР и Ливии. Рэперы обвиняют США в лицемерии и желании разорвать связь Гонконга с Китаем с помощью цветной революции.

Издание отмечает, что слова Трампа в ролике практически полностью совпадают с официальной позицией Пекина, который рассматривает протесты как свое внутреннее дело. Между тем 19 августа Трамп объявил, что если Китай применит силу против демонстрантов в Гонконге, это может оказать влияние на торговые переговоры Вашингтона и Пекина.

Протесты в Гонконге, начавшиеся после попытки местных властей принять закон об экстрадиции в Китай, продолжаются три месяца. Они серьезно ударили по экономике города. Больше всего пострадали сферы туризма и розничной торговли, которые потеряли зарубежных клиентов. Трудности испытывает и местный авиаперевозчик Cathay Pacific. По словам мэра Гонконга Кэрри Лам, ситуация в городе даже хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года. На положение дел влияет и торговая война между США и Китаем, в результате которой экономика Гонконга уже до протестов была в худшем состоянии за последнее десятилетие.

Между тем Пекин начал крупные военные учения у границы Гонконга. Эксперты не исключают, что официальная причина является лишь прикрытием, и Китай готовится ввести в город войска и народную милицию.

Ранее в Китае растиражировали гимн торговой войны США и Китая. Его еще в 2018 году написал бывший провинциальный чиновник. Он использовал мелодию из популярного фильма 1965 года «Подземная война», посвященного японо-китайской войне 1937 года. Вначале песню, опубликованную автором в интернете, никто не заметил, но она стала популярной в мае 2019 года, когда переговоры стран зашли в тупик.

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