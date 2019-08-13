Конфликт с Китаем опустил экономику Гонконга на дно

Продолжающиеся более двух месяцев протесты в Гонконге серьезно ударили по экономике города. Один из главных финансовых центров мира терпит убытки из-за снижения числа гостей и нестабильности, пишет Asia Times.

Министр коммерции и экономического развития Гонконга Эдвард Яу рассказал, что ситуация в туристической сфере выглядит очень сложной. Например, вдвое упало число групповых туров из ближайших стран. В свою очередь, глава Совета по туристической индустрии Гонконга Джейсон Вонг отметил, что турагентства не видят выхода из тупика и хотят отправить персонал в отпуск без содержания.

Сокращение числа туристов ударило и по местному перевозчику Cathay Pacific. Также ему пришлось массово отменять рейсы на этой неделе из-за ситуации в городе.

Пострадали магазины, которые теряют посетителей и вынуждены закрываться на время протестов, и даже местный Disneyland. Мэр Гонконга Кэрри Лам утверждает, что ситуация в городе даже хуже, чем во время финансового кризиса 2008 года. По ее словам, восстановление займет очень много времени.

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Эксперты отмечают, что кризис усугубляет развивающаяся торговая война между США и Китаем, из-за чего экономика Гонконга и до протестов была в худшем состоянии за последнее десятилетие.

Протесты в Гонконге, а также ситуация в Аргентине ударили и по всем мировым биржам. Накануне фондовые рынки в Европе закрылись в красной зоне, а американские завершили торги резким снижением. Во вторник, 13 августа, заметно падают и фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.

Причиной эскалации в Гонконге стал законопроект об экстрадиции в Китай. Местные жители посчитали, что это позволит Пекину требовать выдачи оппозиционеров, и вышли на улицы. Несмотря на то что власти города полностью отказались от этой идеи, горожане стали требовать от Кэрри Лам уйти в отставку и расследования действий полиции.

Подогревает ситуацию и решение Китая ввести войска на границу с Гонконгом. Ранее стало известно, что Китай согнал в граничащий с Гонконгом Шэньчжэнь огромное количество военной техники Народной вооруженной полиции. По официальной версии, военную технику пригнали для проведения крупных учений. Для стоянки машин пришлось выделить местный стадион.

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