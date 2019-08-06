Акции протеста лишили богачей Гонконга миллиардов долларов

Богатейшие жители Гонконга потеряли 19 миллиардов долларов из-за протестов против закона китайских властей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Жители города выступают против экстрадиции правонарушителей на территорию материкового Китая, считая, что это нарушения их прав. Протесты негативно отразились на экономике Гонконга: акции многих компаний обвалились и потянули за собой состояния местных жителей.

По данным ежедневного рейтинга Bloomberg Billionaires Index, состояние 10 самых богатых магнатов, получающих свои доходы от зарегистрированных в Гонконге компаний, с 23 июля уменьшилось на 19 миллиардов долларов. Например, состояние Ли Кашина, самого богатого человека Гонконга, сократилось примерно на девять процентов (2,7 миллиарда долларов).

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23 июля было последним хорошим днем для фондового рынка Гонконга, после чего он падает девять торговых дней подряд. Это худший результат с тех пор, как город, бывшую британскую колонию, передали Китаю в 1997 году.

Потери отчасти были вызваны торговой войной между США и Китаем, но они лишь подчеркивают опасения экспертов касательно того, что политический кризис в Гонконге подорвет его привлекательность как одного из ведущих мировых финансовых и коммерческих центров. Протесты уже ударили по туризму и розничным продажам, что вынудило министра финансов Гонконга Пола Чана заявить об ожидающемся наступлении экономического упадка.

Пока что инвесторы заняли выжидательную позицию, поскольку трудно понять, как будет развиваться ситуация. Bloomberg отмечает, что состояние многих миллиардеров напрямую зависит от цен на недвижимость в городе, которая считается одной из самых недоступных в мире. Продолжающиеся беспорядки могут привести к еще большим ударам по состояниям местных богачей.

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