В Гонконге появилась таинственная жестокая банда в белых футболках

Банда из нескольких десятков мужчин в белых футболках напала с палками на протестующих в метро Гонконга, 45 человек пострадали. Большинство нападавших не понесли наказания, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, мужчины с закрытыми лицами напали на демонстрантов, возвращавшихся с массовых народных выступлений. Известно, что некоторые из них размахивали китайскими флагами. Они нападали в основном на тех, кто одет в черное — такой цветовой код использовали протестующие, чтобы опознавать друг друга. После новостей о нападении банды они организовали раздачу разноцветной одежды на станциях метро.

Досталось и случайным прохожим — всего от ударов деревянных и металлических палок пострадали несколько десятков человек. Сообщается, что полицейские насчитали от 100 до 150 участников организованного нападения, но им удалось задержать лишь шестерых. Также South China Morning Post обнародовала видеоролик, на котором прокитайский законодатель Юниус Хо пожимает руки мужчинам в белых футболках и с китайскими флагами.

Материалы по теме Коммунизм не пройдет Жители Гонконга начали уличную войну с властями. Они хотят свободы и денег

1 июля участники акций протеста в Гонконге полностью взяли под контроль парламент. Затем полиция Гонконга освободила от них здание. Протесты начались в день 22-й годовщины передачи Китаю власти над Гонконгом, бывшей колонии Великобритании.

В июне более миллиона жителей Гонконга вышли на массовые протесты из-за планов правительства подписать соглашение об экстрадиции с КНР, Тайванем и Макао. 15 июня власти приостановили рассмотрение проекта, а спустя еще три дня глава Гонконга Кэрри Лам выступила с извинениями перед своими гражданами и заверяла их, что выдавать планируется только тех, кто причастен к убийствам и изнасилованиям.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!