Глава Гонконга извинилась перед народом

Глава Гонконга Кэрри Лам лично принесла извинения народу. Об этом сообщает South China Morning Post.

«На улицы вышло множество людей, включая детей, родителей, молодежь и тех, кто раньше на митинги не выходил. Понимаю их чувства. Понимаю, что мне нужно работать лучше», — сказала Лам. Она добавила, что надеется на разрешение конфликта в обществе.

На акции протеста в Гонконге вышли миллион человек. Митинги стали крупнейшими с 1997 года. Некоторые представители властей получили угрозы.

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15 июня власти Гонконга приостановили рассмотрение законопроекта об экстрадиции от властей КНР, Тайваня и Макао. Сейчас у Гонконга нет соглашения о выдаче с этими территориями. Власти утверждают, что мера могла затронуть только причастных к серьезным преступлениям: убийствам и изнасилованиям.

Сторонники законопроекта уверяли, что экстрадиция не коснется обвиняемых в политических преступлениях. Однако критики документа утверждали обратное, а также говорили о пытках и произволе судебной системы КНР.

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